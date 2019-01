Há mais dois filmes portugueses no Festival de Cinema de Berlim

As produções portuguesas “Fordlandia Malaise”, de Susana Sousa Dias, e “A Story from Africa”, de Billy Woodberry, vão ser exibidas na 69.ª edição do Festival de Cinema de Berlim, no âmbito do programa paralelo Fórum. Ambos estão integrados na lista de 30 filmes, entre longas e curtas-metragens, do Forum Expanded: ANTIKINO (The Siren's Echo Chamber), divulgada esta terça-feira no site oficial do festival, que decorre na capital alemã de 7 a 17 de fevereiro.

“O 14.º Forum Expanded mostra 30 curtas e longas-metragens, 17 instalações e uma performance que apontam para a vida fora da redoma onde nos encontramos, e não apenas nas redes sociais”, lê-se no site do festival. No âmbito desse programa serão também exibidos os filmes “A portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes, e “Serpentário”, de Carlos Conceição.

Em competição estará a curta-metragem “Past Perfect”, de Jorge Jácome, que vai ter a sua estreia mundial no festival. O filme estará em competição pelo Urso de Ouro de melhor curta-metragem, um galardão atribuído em 2012 a João Salaviza, em 2016 a Leonor Teles e, em 2017, a Diogo Costa Amarante. Este ano, o júri do Festival de Cinema de Berlim será presidido pela atriz francesa Juliette Binoche.

