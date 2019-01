Série da FOX é considerada “o novo 'The Walking Dead'”. Estreia-se esta noite em Portugal

É a pergunta que todos fazem, mas traz consigo outras questões para as quais podem não existir respostas. Pelo menos sem que se corram grandes riscos. No Projeto NOAH, onde cientistas estão a fazer experiências com um perigoso vírus — que pode levar à cura de todas as doenças mundiais mas que também carrega o potencial de acabar com a raça humana —, vão fazer tudo o que for possível para chegarem aos objetivos a que se propuseram. E não vão olhar a vítimas se em causa estiver um bem maior. O problema é que agora é a vida de uma criança que está em jogo — quando até aí as cobaias eram pessoas condenadas à morte, à espera do seu destino já no Corredor.

O seu nome é Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) e o agente federal Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) terá de a levar para o Projeto NOAH, mas o responsável parece não estar de acordo com os seus mandantes. Para a proteger, decide assumir-se como pai adotivo da criança e terá de confrontar os cientistas da clínica médica secreta em que tudo se passa. Não é o único problema a enfrentar e é aqui que a série de ficção científica ganha uma carga sobrenatural: Amy e Brad estarão frente a frente com uma perigosa nova raça de seres vampíricos, que até agora se mantiveram no interior do edifício do Projeto NOAH.

A história promete e Mark-Paul Gosselaar percebeu-o logo no início, quando ainda estava no papel de Mike Lawson em “Pitch” e leu o argumento. “O pedigree das pessoas envolvidas”, como disse ao referir-se a Ridley Scott e à argumentista Liz Heldens, dava-lhe as garantias necessárias para se interessar pelo projeto. Havia de se tornar o seu vício — “Li os três livros tão rápido quanto consegui, depois de ler o guião. Lembro-me de andar às voltas a lê-los no meu iPad, a tentar devorá-los” — antes de entrar em ação ou de se dedicar sequer à construção da personagem.

O perigo das adaptações

“O meu maior receio é que as pessoas que leram os livros não deem uma oportunidade à série”, admite Mark-Paul Gosselaar em declarações enviadas ao Expresso, onde dá algumas pistas sobre os problemas que a produção pode enfrentar agora que os primeiros episódios começam a estrear-se um pouco por todo o mundo. “Podem estar à espera que ela siga letra a letra o que leram em página, mas não segue. Tivemos de fazer mudanças para o ecrã”, explica, constatando o que é à partida óbvio mas que não raras vezes influencia o sucesso de uma história.

“Não é melhor ou pior. É a nossa interpretação”, considera o ator, que levanta a ponta do véu sobre algumas das alterações feitas. Se a sua personagem morre logo no primeiro volume da trilogia de Justin Cronin, isso não vai refletir-se na longevidade da sua personagem na série (a garantia é da direção de atores), onde o passado das personagens também será explorado mais cedo do que nos livros. Nas páginas de Cronin, isso apenas acontece no terceiro volume.

“The Passage” ainda não foi renovada para uma segunda temporada — a estreia está marcada para esta segunda-feira, pelas 22h15, na FOX — mas o género faz recordar outros sucessos recentes. “Há muitas reviravoltas e cada episódio tem muito suspense”, que leva os telespectadores a desejarem ver o seguinte. O mesmo acontecia com o elenco sempre que acabava de ler o guião de determinado episódio. “Todos nós tentávamos obter informações dos argumentistas e criadores”, recorda Mark-Paul Gosselaar, mas não tinham sucesso. “Quando estávamos a filmar o episódio 9 não sabíamos o que iria acontecer no 10.” A decisão de manter em segredo o que não precisava de ser revelado havia de ser benéfica em vários momentos — como a primeira vez que Gosselaar se cruzou com a jovem Saniyya Sidney ter coincidido com a primeira cena em conjunto.

Os 10 episódios são protagonizados por Brianne Howay, McKinley Belcher III, Emmanuelle Chriqui, Henry Ian Cusick, Mark-Paul Gosselaar, Jamie McShane, Saniyya Sidney, Jason Fuchs, Alain Uy e Adam Aalderks e contaram com nomes fortes também atrás das câmaras. O realizador e produtor-executivo Ridley Scott trabalhou com Matt Reeves (de “Cloverfield”) na série, que contou também com Jason Ensler, Adam Kassan, Marcos Siega e David W. Zucker na produção executiva. Liz Heldens assina também o argumento, construído a partir dos livros de Justin Cronin.