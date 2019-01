Cineasta lusodescendente vai filmar Super Bowl 2019

O cineasta lusodescendente Dean Câmara foi selecionado pela federação de futebol americano (NFL) para filmar a 53.ª edição da Super Bowl, disse à Lusa o criativo, que detém a produtora Cineasta Digital na Califórnia. A Super Bowl LIII será jogada em Atlanta, Geórgia, em 3 de fevereiro e irá determinar a equipa campeã da temporada 2018/2019, ainda sem finalistas determinados.

O produtor e cinematógrafo luso-americano foi informado esta semana da seleção para a grande final do campeonato, um dos acontecimentos televisivos mais importantes do ano em que os espaços publicitários são vendidos por vários milhões de dólares.

Dean Câmara segue este fim de semana para Kansas City, onde irá filmar o jogo dos 'play-offs' entre os New England Patriots, equipa que recolhe apoio substancial da comunidade portuguesa na costa Leste dos Estados Unidos, e os Kansas City Chiefs.

A seleção para a Super Bowl resulta da ligação entre o lusodescendente e a NFL Films, para a qual tem trabalhado em vários projetos, incluindo o 'reality show' "Hard Knocks" pelo qual venceu um prémio Emmy em 2018.

"Ninguém tem a garantia da Super Bowl", explicou o produtor, referindo que filmar jogos durante a temporada não significa uma presença na final. "Eles escolhem os melhores 32 a 35 [profissionais] para filmarem e pedirem-me para o fazer é especial".

A oportunidade de trabalhar com a NFL Films surgiu através de um dos mentores do luso-americano Phil Bowen, que era assistente de câmara na estrutura da federação nacional de futebol.

"Cresci como fã dos [San Francisco] 49ers", revelou o cineasta, contando que foi a filmagem da famosa jogada "The Catch", de Joe Montana, nos anos 80 que influenciou a sua carreira.

"Deixou uma grande impressão em mim", recorda.

Apesar da ser filho de portugueses que emigraram da ilha açoriana de Santa Maria, o cineasta não está familiarizado com o futebol europeu e confessa que "além de Cristiano Ronaldo" não conhece mais nenhum atleta do desporto-rei na terra natal.

O luso-americano está, no entanto, envolvido em mais projetos da comunidade: é coprodutor da primeira série de culinária portuguesa na televisão dos Estados Unidos, "Maria's Portuguese Table", da autoria de Maria Lawton, e tem um projeto com os comediantes The Portuguese Kids para lançar um especial de comédia.

Dean Câmara está também a trabalhar com Dana White, presidente da UFC (Ultimate Fighting Championship), na série "Dana White Lookin' for a Fight". Esta organização de artes marciais mistas criou "uma espécie de série de viagens" que percorre várias cidades do mundo em busca de lutadores em combates locais.