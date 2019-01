Kevin Spacey acusado de agressão sexual começa a ser julgado esta segunda-feira

Kevin Spacey começa a ser julgado esta segunda-feira pelos crimes de agressão sexual e ofensas corporais a um jovem de 18 anos.

O ator norte-americano garante que está inocente, mas o alegado crime terá ocorrido num bar de Nantucket há mais de dois anos. A acusação foi feita pela mãe da alegada vítima. Em causa estão episódios de agressão sexual, depois de supostamente o ator ter oferecido bebidas alcoólicas ao menor.

Segundo a imprensa internacional, o jovem terá filmado parte do assédio. Depois do caso vir a público, o ator de 59 anos foi despedido pela Netflix e não trabalhou mais no cinema.