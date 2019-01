Tudo por amor

Até onde pode alguém ir por amor? Quais os limites da paixão? A partir de que momento devem soar os alarmes? Os problemas nos relacionamentos amorosos já foram explorados num sem-número de produções televisivas e cinematográficas, mas talvez nunca se tenha entrado desta forma na mente de um amante possessivo. É do cruzamento de vários géneros e com diversas influências que se fazem os grandes programas e “Tu” parece ter tudo para vingar. Tem consigo trunfos pouco usados em televisão nos últimos anos e usa-os de forma inteligente.

Greg Berlanti e Sera Gamble sabem o que fazem e na sua nova série mostram qual é a receita para o sucesso — ao mesmo tempo que revelam como o que parece normal no início rapidamente pode tornar-se num pesadelo. Os responsáveis máximos por “Tu” estão habituados a vencer — Berlanti desenvolveu a estratégia de apostar em super-heróis no canal CW e “Blindspot” (TVSéries) também teve o seu cunho, ao passo que Gamble tem em “Sobrenatural” um dos pontos mais altos da carreira —, pelo que não apostariam em “Tu” se esse fosse o cavalo errado.

As audiências nos Estados Unidos são a prova de que acertaram uma vez mais, dando espaço a uma história que já havia feito sucesso nas livrarias (e a culpa aqui é de Caroline Kepnes). A autora norte-americana transformou uma narrativa que cruza “Em Parte Incerta” (de Gillian Flynn em papel e de David Fincher no grande ecrã) com o filme “Atração Fatal” de Adrian Lyne num best-seller, sem deixar de ser uma história original, e a trama ganha agora uma dimensão mundial.

Em “Tu”, agora disponível em streaming no Netflix, Penn Badgley interpreta Joe Goldberg, responsável por uma livraria e homem desequilibrado que fará tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar Guinevere Beck (interpretada por Elizabeth Lail). Mas serão várias as vezes em que os telespectadores torcerão por ele. A verdade é que esta não é uma história linear feita de personagens planas e são várias as reviravoltas a registar ao longos dos episódios. Haverá sangue e mortos, tudo em nome de um amor maior. O amor que, segundo Joe, a jovem estudante Guinevere Beck (Beck para os amigos e seguidores) merece.

Criar uma série em que tudo é visto do ponto de vista do criminoso — neste caso um stalker que descobre tudo sobre a sua vítima a partir do que esta tem disponível nas redes sociais — é um risco, mas acaba por ser uma das maiores forças de “Tu”. Outra são os momentos em que Joe Goldberg fala ao telespectador como narrador dos acontecimentos — à semelhança do serial killer de “Dexter” (disponível na Netflix e protagonizada por Michael C. Hall) e depois existem ainda decisões que influenciarão a forma como quem vir “Tu” vai reagir à série. É que os protagonistas também são conhecidos de séries de sucesso. Basta que nos cinjamos a três — Penn Badgley foi Dan Humphrey em “Gossip Girl”, Elizabeth Lail deu vida à Princesa Anna de “Era Uma Vez” e Shay Mitchell era a Emily Fields de “Pretty Little Liars” — para perceber o público a que se está a apelar.

A fotografia assemelha-se à de uma comédia romântica, mas desengane-se quem pensar que “Tu” se aproxima do género. É um thriller psicológico criado para prender quem o começa a ver e que pode beneficiar de uma exibição em streaming. O final de cada episódio está feito de modo a prender a atenção para o seguinte (e se ele estiver disponível em restrições tudo se facilita). E com Joe a alternar o seu comportamento de um momento para o outro (tanto é gentil e romântico como se revela um homem obsessivo e perigoso capaz de tudo) a tarefa de prender os telespectadores fica ainda mais facilitada. O ritmo, ora mais lento no início de cada episódio ora mais rápido nos minutos finais, dá a ajuda que ainda podia ser necessária.

UMA NOVA CASA PARA A SÉRIE

A produção original do canal norte-americano Lifetime estreou-se esta semana no Netflix e será com a plataforma de streaming que continuará no próximo ano — mesmo depois de o canal original já a ter renovado para uma segunda temporada ainda antes da estreia na televisão. Acontece-lhe assim o que já sucedeu com outras produções, numa altura em que o gigante do entretenimento reforça a produção própria e assume o controlo da série. É o passo que já se esperava, depois de num primeiro momento ter apostado bastante no licenciamento da distribuição internacional de determinadas séries. Só isso já cobre grande parte (ou mesmo a totalidade) dos custos de produção.

A mudança de um canal tradicional para uma plataforma apenas disponível na internet pode parecer drástica para os responsáveis por uma série, mas a verdade é que já não é a primeira vez que “Tu” muda de casa. Enquanto estava a ser desenvolvida para televisão, estava prevista para o Showtime, mas as divergências entre os criativos e os executivos da estação ditaram o fim do contrato e a passagem para o Lifetime. Sobre a mudança, Sera Gamble assegura que aconteceu de forma pacífica e que foram poucas as alterações feitas após a troca. Apenas o foco nas personagens femininas (marca do canal) foi reforçado, numa nota que a showrunner considera bastante positiva. Veremos então o que a nova vida de “Tu” lhe reserva.

Quanto à segunda temporada, Gamble afiançou já que tudo o que pensou para os novos capítulos está sujeito a mudanças — “As coisas mudam sempre quando se entra na sala dos guionistas, mas há outro livro [para explorar] e estão todos cheios de ideias”, revelou em entrevista a propósito da série, expressando que a passagem da série para Los Angeles também pode trazer vantagens. Serão precisos vários meses para saber ao certo o que Gamble e a equipa têm em mente para dar continuação a “Tu”.

TU

De Greg Berlanti e Sera Gamble

Com Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry, Nicole Kang

Netflix, em streaming

(Temporada 1)