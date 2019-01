Louvre atinge número histórico de visitantes em 2018

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, ultrapassou pela primeira vez a marca de 10 milhões de visitantes em 2018, disse esta quinta-feira a administração do museu de Paris. “Pela primeira vez na sua história, e acho que pela primeira vez na história dos museus, mais de dez milhões de visitantes visitaram o Louvre em 2018”, afirmou o presidente do Louvre, Jean-Luc Martinez.

Em 2017 o museu tinha recebido 8,1 milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação a 2016.

O número de visitantes tem aumentado ao longo dos últimos dois anos, em contraste com os anos de 2015 e 2016, em que o número de turistas estrangeiros em Paris diminuiu, devido aos temores de atentados assolaram a cidade nesses anos.

