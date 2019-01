“Lip Sync Portugal”, com César Mourão e João Manzarra, é uma das novidades televisivas do novo ano, mas não é a única. O humor regressa em força com um “Levanta-te e Ri” renovado, que se junta a propostas para o day-time como “O Programa da Cristina”, com Cristina Ferreira. Depois de “Casados à Primeira Vista”, Diana Chaves apresenta agora “O Carro do Amor” e David Attenborough estreia “Dinastias: Os Mais Grandiosos da Espécie”.

