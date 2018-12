Lembra-se de “Eragon”, o livro-fenómeno escrito por um adolescente? Christopher Paolini está de regresso

O novo livro de Christopher Paolini, "O Garfo, a Bruxa e o Dragão - Histórias de Alagaësia", é editado em Portugal a 03 de janeiro próximo, numa tradução de Sofia Ribeiro, anunciou esta quarta-feira a editora. Christopher Paolini é o autor da saga "Ciclo da Herança", que inclui os títulos "Eragon" (2003), livro recomendado para o 6.º ano de escolaridade pelo Plano Nacional de Leitura, "Eldest" (2005), "Brisingr" (2008) e "Herança" (2011).

O novo título do autor norte-americano de ficção fantástica é editado em Portugal, pela Asa, na sua coleção "1001 Mundos", três dias depois da sua publicação nos Estados Unidos. A narrativa de "O Garfo, a Bruxa e o Dragão - Histórias de Alagaësia", de Paolini, segundo nota da editora portuguesa, tem como protagonistas um viajante e uma criança amaldiçoada, e inclui feitiços, magia e dragões.

A história desenrola-se um ano depois de a personagem Eragon ter iniciado a sua busca de um "lugar perfeito para treinar uma nova geração de Cavaleiros do Dragão", e agora, debate-se com as inúmeras tarefas que tem pela frente: "construir a Fortaleza do Dragão, entender-se com os fornecedores, cuidar dos ovos de dragão e lidar com os aguerridos Urgals e os arrogantes elfos".

"O Garfo, a Bruxa e o Dragão - Histórias de Alagaësia" é primeiro de três títulos, cada um relatando uma história em Alagaësia, "a par com o desenrolar da aventura de Eragon, e ainda um excerto das Memórias da inesquecível bruxa e adivinha Angela, a herbalista, escrito por Angela Paolini, irmã do autor e a mulher que serviu de inspiração à personagem", segundo a Asa. Os quatro livros do "Ciclo da Herança" venderam mais de 25 milhões de exemplares em mais de 40 países, segundo a mesma fonte.

O norte-americano Christopher Paolini nasceu há 35 anos na Califórnia e viveu a maior parte da sua vida em Paradise Valley, no estado de Montana, cuja paisagem inspirou o cenário narrativo de "Eragon", o primeiro livro do "Ciclo da Herança", que escreveu aos 15 anos.

