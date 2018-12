Já pode votar na melhor fotografia de vida selvagem do ano - veja aqui os finalistas

É já a 54º edição do Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, um concurso que escolhe anualmente as melhores imagens de animais e natureza, daquelas que não cansam de impressionar, mesmo depois de vistas e revistas. Promovida pela LUMIX, a competição cativa o público e os fotógrafos - este ano foram cerca de 45 mil candidatos, de diferentes pontos do mundo, a tentar ver a sorte e o talento reconhecidos.

Ian Owens, diretor do Museu de História Natural de Londres e membro do júri, diz que o objetivo do Wildlife Photographer of the Year (nome no original, em inglês) é “inspirar o público a conectar-se com o mundo natural”. “É o que está no centro do que fazemos como museu, e é por isso que estamos tão orgulhosos por organizar esta competição”, completa Owens.

Percorra a fotogaleria abaixo para ver as imagens finalistas.

1 / 25 Matthew Maran 2 / 25 Pedro Carrillo 3 / 25 Phil Jones 4 / 25 Rob Blanken 5 / 25 Suzi Eszterhas 6 / 25 Tin Man Lee 7 / 25 Tony Wu 8 / 25 Wim van den Heever 9 / 25 Anna Henly 10 / 25 Toni Leiva Sanchez 11 / 25 Audren Morel 12 / 25 Audun Lie Dahl 13 / 25 Bence Máté 14 / 25 Christian Vizl 15 / 25 Connor Stefanison 16 / 25 Cristobal Serrano 17 / 25 David Barrio 18 / 25 David Lloyd 19 / 25 David Lloyd 20 / 25 Eduardo Blanco 21 / 25 Federico Veronesi 22 / 25 Franco Banfi 23 / 25 Franco Banfi 24 / 25 Justin Hofman 25 / 25 Konstantin Shatenev

Se também é fã de natureza e vida selvagem, saiba que pode votar até fevereiro de 2019 no site do concurso. Se estiver por Londres, pode também ver a exposição que apresenta a shortlist a concurso.

