Boucherie Mendes tem um novo livro sobre televisão. E pode começar a lê-lo aqui

Nunca dá nada de jeito

Antes deste livro acontecer e durante alguns anos, falei por alto com alguns editores sobre uma obra mais ou menos como esta e todos torceram o nariz à ideia de publicar um livro acerca de televisão, porque acreditavam que não teria interessados. Em Portugal publicam-se os livros mais incríveis, mas desde que não sejam sobre televisão está tudo bem. Em quase todos esses encontros, e afastado o assunto do livro, a conversa ficava no tema da televisão, com os próprios editores a manifestarem-se admirados e surpreendidos com algumas coisas que eu partilhava com eles sobre esse mundo. Se no seu modo sério e compenetrado queriam distância da televisão, já descontraídos falávamos de televisão como se lembrássemos umas férias maravilhosas, trocando opiniões sobre programas, discutindo séries e formatos, perdendo noção do tempo e de por que estávamos ali. As pessoas, editores de livros incluídos, viram e ainda veem imensa televisão, adoram os programas de que gostam e quem trabalha em televisão sabe-o perfeitamente. Mas a verdade é que naquele plano de seriedade que mantemos e queremos que exista nas nossas vidas, gostar e discutir televisão enquanto qualquer coisa com uma profunda influência na comunidade e em cada um de nós não parece interessar. E nem precisaria de ser uma discussão sobre gostos e outras subjetividades (supostamente) mais fúteis. Por exemplo, podíamos falar de como a televisão foi sendo decisiva na aceitação, normalização e legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, para dar um exemplo ao mesmo tempo moderno e progressista.

Ou de como melhorou drasticamente a segurança nas praias, porque afinal de contas Baywatch (Marés Vivas), exibida em 130 países, foi uma das séries com mais público em todo o mundo nos anos 90.

Quem não adora não gostar?

Quantos grandes e reputados romances conhecemos que se passam no meio da televisão? Que grande escritor usaria a televisão como contexto? Ou que escritor mediano? Porque há dezenas de livros passados no mundo da ópera, do teatro e provavelmente ainda mais no mundo do cinema, com referências, alusões, citações, personagens e complexidades próprias das artes. Ao invés, nos romances que li e que passam pela televisão há sempre frivolidade, falta de seriedade, personalidades sem espessura nem moral e a redenção só se torna possível quando essas figuras fogem à televisão e decidem escrever um livro a denunciá-la ou se dedicam ao voluntariado num país distante. Em (bons) filmes como Quiz Show (1994), Truman Show (1998), Slumdog Millionaire (2008), ou italiano Reality (2012), produtores de programas de televisão surgem como vilões, e em Tomorrow Never Dies (1997), James Bond enfrenta um vilão, barão dos media, que pretende usar a televisão para conquistar o mundo. Não deve haver reflexão sobre o estado terminal, decadente ou podre da nossa sociedade e da nossa realidade, seja do barbeiro, seja do intelectual, que não inclua a televisão como causa dos males maiores.

Vistas bem as coisas, a televisão não serve para nada a não ser ajudar a passar o tempo no consultório do dentista, onde estaremos por causa do outro culpado da decadência, o açúcar. A televisão pertence ao outro lado, escorraçou Trump para o nosso colo, impede-nos de conviver com a família e amigos, não nos deixa ler os clássicos e ainda nos manipula, ilude e alimenta de falsidades, banalidades e futilidades, como se não tivéssemos problemas que cheguem. Nos nossos sempre fascinantes mecanismos de ilusão de nos situarmos do lado certo da vida, a televisão fica do lado errado. Como há os “condutores de domingo” ou “os empregados de restaurante que demoram muito tempo a atender”, também há “a televisão”, por oposição ao “bom dia de praia” ao “bom livro” ou ao “bom filme no cinema”.

A televisão é péssima, repetitiva, sensacionalista, sempre a mesma coisa e a realidade Netflix – séries excelentes que podemos ver quando quisermos, sem publicidade e sem ter de esperar uma semana por um novo episódio – é o contrastante que faltava. (…)

Gostamos de detestar a televisão. Ao contrário dos jornais, dos livros, do cinema, do teatro, das exposições, viagens, restaurantes japoneses e montanhas-russas, cuja reputação se mantém salvaguardada por cada má experiência não afetar a experiência geral, na televisão sucede o oposto. Cada gafe, cada erro em televisão implica uma onda de generalização sobre o quão péssimo sempre foi e sempre será o meio. Não há nenhum livro de autoajuda que não aconselhe desligar a televisão, levantar-se do sofá e ir fazer qualquer coisa diferente em nome da felicidade. Como ler um livro ou ver um filme ou ir a uma exposição. É tanto assim que as pessoas que não têm televisor são alvo frequente de reportagens (algumas das quais em televisão), onde se lhes aponta uma qualquer superioridade e transcendência.