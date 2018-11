Depois das obras, os livros: MET disponibiliza mais de 500 livros de arte gratuitamente

É o maior museu de arte dos Estados Unidos da América e um dos dez maiores do mundo. Conhecido por MET, o Metropolitan Museum of Art tem vindo a contribuir para a democratização da cultura ao permitir que qualquer pessoa, especialmente as que não podem ir a Nova Iorque com a frequência que gostariam, use um computador para aceder a boa parte do acervo do museu.

Por agora, e depois das 400 mil obras de arte que disponibilizou em 2014, o MET decidiu aumentar uma já de si grande lista de livros de arte a partir de agora absolutamente livres. Podem ser descarregados e “transportados” na nuvem virtual de qualquer pessoa ou podem ser lidos online, sem sair do site do museu. Em qualquer dos casos, o custo é zero.

Encontrá-los não é difícil, já que os responsáveis criaram uma secção no site totalmente dedicada aos livros, chamada “Books with Full-Text Online”, onde o material tanto pode ser ordenado do mais recente ao mais antigo, como permite que o utilizador procure uma obra específica. Pelo meio, há críticas e avaliações de leitores, há listas de prémios e há ainda links úteis para conhecer melhor o contexto de determinada obra.

A mais recente remessa de livros vem em número grande, 569, juntando-se às que têm sido disponibilizadas nos últimos anos e que elevam a conta para cerca de 1700 títulos disponíveis. Vale a pena investigá-los aqui.

MET Publications

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.