“O Rei Leão” voltou, 25 anos depois - compare as imagens e veja o que mudou

O anúncio foi feito este mês de novembro e o entusiasmo que se gerou à volta dele tira todas as dúvidas sobre o misto de saudade e alegria que os jovens sentem, sobretudo os que cresceram no final dos anos 90, inícios dos 2000, quando se fala em nomes como Simba, Nala, Rafiki, Scar ou Mufassa. Se é verdade que muitos dos filmes da Disney conquistaram o epíteto de clássico por serem intemporais, não é menos verdade que é a quem já deixou a infância para trás que mais fala o remake de “O Rei Leão”, previsto para entrar nas salas e nos corações em julho de 2019.

O trailer publicado no dia 22 já tem mais de 40 milhões de visualizações, um número que ainda agora foi escrito e já está desatualizado. Produção da Disney Live Action, o novo filme do realizador Jon Favreau é uma animação do século XXI, que nada muda na viagem por entre a savana africana, onde o futuro rei terá de enfrentar a traição e a tragédia para assumir o trono e ser, de facto, “O Rei Leão”.

E se ver um filme destes ganhar nova vida é uma alegria para quem não o esqueceu, comparar as imagens de 1994, quando estreou, com aquelas que serão mostradas 25 anos depois é um exercício imperdível. Venha connosco:

Após a divulgação das primeiras imagens, o Twitter desdobrou-se em comparações

Abaixo o trailer do novo filme:

