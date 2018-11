Bruno Vieira Amaral em Nova Iorque para representar Portugal em encontro literário

O escritor português Bruno Vieira Amaral vai representar Portugal em Nova Iorque, entre os dias 27 e 29 de novembro, no New Literature from Europe Festival (NLE), este ano subordinado ao tema “Globalization Migration & Modern Challenges”. Este certame, que todos os anos leva “grandes escritores a Nova Iorque”, atribui prémios a tradutores e apresenta novos autores - segundo a descrição no site oficial -, vai na sua 14.ª edição e contará com a presença de participantes de 14 países, entre os quais Bruno Vieira Amaral, anunciou a Quetzal, chancela que edita os livros deste autor português.

Para os três dias de duração do evento estão programadas conversas, tertúlias e leituras com escritores, editores e tradutores europeus que, tendo por base a sua diversidade cultural, irão debater os desafios atuais da globalização e da migração. Em Nova Iorque, Bruno Vieira Amaral vai fazer algumas leituras dos seus trabalhos e participar no debate “Migration: Bridging the Gaps” (Migração: colmatando as lacunas), numa mesa moderada por Nermeen Shaikh (produtora do programa televisivo de notícias 'Democracy Now!'), e em que também participarão a escritora australiana Theodora Bauer, o professor de literatura de Malta Adrian Grima, e a tradutora alemã Esther Kinsky.

Bruno Vieira Amaral começou a carreira de escritor em 2013, contando já com cinco livros publicados, dois dos quais na categoria de romance. Com “As primeiras Coisas” (2013) teve uma estreia aclamada, tendo sido distinguido com o Prémio Pen Clube Narrativa, o Prémio Literário Fernando Namora e o Prémio Literário José Saramago. Em 2017 publicou o segundo romance, “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”, e já este ano publicou uma compilação de 26 textos dispersos - publicados em jornais, blogues ou apresentados em conferências e encontros de escritores -, num livro intitulado “Manobras de Guerrilha”.

Bruno Vieira Amaral é também cronista do Expresso, onde assina uma crónica semanal de ficção.