Steve McQueen: “Há duas coisas essenciais na vida: o amor e a justiça”

Realizou esta sua quarta longa-metragem nos EUA e abraçou um género cinematográfico muito mais americano que britânico, o thriller. Talvez “Viúvas” não seja o filme que os seus fãs esperavam de si. Chegou àquele momento em que um artista quer evitar correr o risco de repetir-se?

Acho que não há artista que não pense nisso mas, se tal coisa me ocorreu, foi de forma inconsciente. Não, aquilo que me inspira não são os géneros, são sempre as histórias. Se começo a pensar muito nelas digo-me que talvez haja ali um novo filme a fazer. Eu tinha uns 13 anos quando vi pela primeira vez na TV a série “Widows”, com Ann Mitchell, Maureen O’Farrell e Fiona Hendley. Acho que foi em 1983. Sei que aquilo me marcou e que ficou no meu ADN sem que na altura eu tivesse percebido porquê. Eu era um miúdo negro a crescer na Londres dos anos 80 e relacionei-me com a história daquelas mulheres.

Porquê?

Porque elas estavam a ser julgadas pela sua aparência e não pelo seu carácter. Tal como eu fui. Achava-as muito diferentes, todas complexas à sua maneira. Criei com aquelas personagens uma misteriosa empatia.

Voltou a ver a série?

A Gillian Flynn, argumentista do filme, reviu todos os episódios. Tirou as notas que quis. Mas depois criámos as nossas próprias personagens. São remotamente inspiradas nas da série mas o filme nunca funcionou para nós como uma adaptação atualizada aos dias de hoje.

Se pusermos de lado todas as curtas-metragens que realizou, e foram muitas, centrando-nos apenas nas longas, “Viúvas” é a primeira sem Michael Fassbender. Esta ausência teve importância? Sabe-se que mantém com aquele ator uma relação de trabalho privilegiada.

É verdade. Acho que o Michael funcionou sempre como o centro de gravidade dos meus filmes. Eu nunca lhe disse isso diretamente mas ele e eu sabemos que as coisas funcionaram assim. Mas em “Viúvas” ele não tinha lugar por uma razão muito simples: este é, sobretudo, um filme de mulheres. E já tinha o seu poço de força: Viola Davis. Gira tudo à volta dela.

Há uma altura em que a personagem dela, Veronica, encoraja as colegas a fazer o golpe com uma frase que também está no trailer e que define o filme: “As pessoas não estão à espera de termos coragem para fazer isto.” Há aqui alguma declaração de intenções?

A Viola disse-me outra coisa muito importante: “Acho que só numa situação de vida ou de morte é que as pessoas mostram do que são feitas.” E este filme fala disso. De ter tomates para fazer algo que não é esperado. As personagens, de resto, não têm outra saída. Para elas, é uma questão de sobrevivência. Se as pessoas quiserem ler isto como uma metáfora do poder feminino... Bom, têm essa liberdade.

É perigoso para um cineasta europeu fazer filmes nos EUA? Bem sei que o seu currículo o ajudou...

Ouça, ninguém me teria dado um cêntimo para rodar este filme na América se eu não tivesse feito “12 Anos Escravo”...

Mas, ainda assim, não aumenta a pressão quando se está a trabalhar para um estúdio?

Os estúdios de cinema têm hoje uma obsessão: segurança. Querem dar segurança aos espectadores. Procuram uma segurança financeira. E isso pode ser nocivo, sim, porque os filmes arriscam pouco, repetem-se e, no fundo, acabam por ser os mesmos. Mas eu pensei ao contrário e acho que os estúdios compreenderam: qual é a ideia de fazer mais um heist movie se não for para quebrar regras e convenções? A escolha de Viola para o papel principal já é quebrar regras e convenções. Ela tem aquela capacidade enorme de fazer refletir no ecrã o mundo em que vivemos. Não é só a história, não é só o thriller... É outra coisa: uma sensação do mundo. Com a Michelle Rodriguez, o caso foi mais grave.

Que história é essa?

Disseram-me mais do que uma vez que evitasse trazer a Michelle para o elenco. Contaram-me que ela tem uma reputação difícil. Mas eu queria-a em “Viúvas” no papel de Linda e não fui em cantigas, sabe porquê? É que também a mim me chamam de “realizador difícil”. Se fosse um cineasta branco, se calhar chamavam-me “perfeccionista”... Mas chamam-me “difícil”... Ofereci-lhe a personagem, ela começou por dizer não.

Porquê?

Achou o papel subserviente. Disse-me que teria de assassinar o seu ego para entrar no jogo. Não queria interpretar uma mulher que estivesse tão dependente de um homem. Disse não e foi-se embora. Eu fiz mais audições, mas não encontrava a atriz que queria. Voltei a vê-la depois num café em Los Angeles. A curiosidade dela não se tinha perdido. Ela fez-me imensas perguntas, algumas duras. E procurava obter respostas. Percebi então porque é que dizem que ela tem uma reputação difícil: afinal, ela é como eu. Moral da história: não acredites em boatos. Se alguém te diz mal de uma pessoa, não acredites. Descobre isso por ti próprio.

Colin Farrell interpreta em “Viúvas” um político corrupto. Estava a pensar em alguma figura em concreto?

Acho que ele tanto podia ser um Bush como um Clinton. Até podia ser Trump. É uma personagem que fala por todas as dinastias de políticos e por gerações e gerações de nepotismo. Ao mesmo tempo, é uma vítima disso.

O que é que o levou a fazer filmes?

Comecei como a maioria dos miúdos, com um lápis e uma folha de papel, a criar histórias. Depois evoluí e passei essas histórias para o pincel, porque gostava muito de pintar. E um dia chegou a câmara de cinema. Ou seja, a perspetiva foi mudando mas, basicamente, foi isto que me aconteceu. Eu dava por mim em miúdo a ver filmes, muitos, e gostava daquilo. Descobri que através deles podia saber mais sobre como as pessoas vivem, aqui ou em qualquer outro sítio do mundo.

E o que é que o faz continuar?

Para mim há duas coisas essenciais na vida: o amor e a justiça. O amor é aquilo que nos faz viver. A justiça é talvez aquilo pelo qual mais vale a pena darmos a vida. Todos os meus filmes desde “Hunger” são atravessados por estes dois pilares fundadores e agora podemos encontrá-los outra vez em “Viúvas”, nas ruas da Chicago contemporânea.

É importante que “Viúvas” tenha sido filmado ali e não noutro sítio?

Absolutamente. Tal como nos anteriores, também o ambiente que rodeia as minhas personagens é determinante neste filme. Chicago é uma cidade mítica, fascinante, chuvosa, um bocadinho sombria, com as suas gabardinas e invernos cinzentos. É a cidade dos gangsters. O tom do filme é o tom de Chicago.