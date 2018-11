Polónia vence Eurovisão Júnior. Portuguesa Rita Laranjeira fica em antepenúltimo

A Polónia foi a grande vencedora da 16ª edição do Festival Eurovisão da Canção Júnior, nesta que é a primeira vitória do país na competição europeia de música. Roksana Węgiel, que interpretou o tema 'Anyone I Want To Be', foi a última participante a apresentar-se em palco e acabou por arrecadar 215 pontos (136 oriundos do público. A gala decorreu este domingo, dia 25, na Minsk Arena, em Minsk, na Bielorrússia.

Aos 13 anos e com uma música cantada em polaco e inglês, Roksana Węgiel bate todas as anteriores participações do seu país. Esta foi a quinta vez da Polónia no Festival Eurovisão da Canção Júnior, e nunca tinha ido além do oitavo lugar. .

A portuguesa Rita Laranjera, que subiu ao palco com o tema 'Gosto De Tudo (Já Nāo Gosto De Nada)', ficou em 18º lugar, superando apenas a Sérvia e o País de Gales. Com 42 pontos (todos eles de origem popular), a antepenúltima classicada repetiu a marca de Mariana Venâncio na tabela classificativa, mas não atingiu o mesmo número de pontos da concorrente do último ano (54 pontos, a melhor pontuação portuguesa).

Veja a tabela de classificação completa:

1.º Polónia – 215 pontos

2.º França – 203 pontos

3.º Austrália – 201 pontos

4.º Ucrânia – 182 pontos

5.º Malta – 181 pontos

6.º Cazaquistão – 171 pontos

7.º Itália – 151 pontos

8.º Georgia – 144 pontos

9.º Arménia – 125 pontos

10.º Rússia – 122 pontos

11.º Bielorússia – 114 pontos

12.º Antiga República Jugoslava da Macedónia – 99 pontos

13.º Holanda – 91 pontos

14.º Israel – 81 pontos

15.º Irlanda – 48 pontos

16.º Azerbaijão – 47 pontos

17.º Albânia – 44 pontos

18.º Portugal – 42 pontos

19.º Sérvia – 30 pontos

20.º País de Gales – 29 pontos

