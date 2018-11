O cinema espanhol tem uma plataforma digital

A memória do cinema espanhol passou a estar online à distância de uma subscrição (2,99 euros por mês). Nasceu a FlixOlé, uma plataforma de streaming que há de chegar a congregar cerca de três mil filmes – grande parte do espólio das produções cinematográficas espanholas.

A ideia surgiu da cabeça do produtor Enrique Cerezo, detentor dos direitos de cerca de 80% de todo o cinema espanhol, e materializa-se na distribuição através da empresa de telecomunicações e operadora de televisão por subscrição Orange España. O serviço de vídeo on demand tem para já disponíveis 1500 títulos, nos quais se incluem igualmente séries espanholas de sucesso como “Verano Azul”, por exemplo. A cada novo mês, são adicionados mais trinta a quarenta títulos. É, alias, Enrique Cerezo, através do seu laboratório (Cherry Towers) quem cuida de restaurar, digitalizar e adaptar as obras a HD e 4K.

A FlixOlé tem igualmente uma seleção de clássicos do cinema internacional (europeu e norte-americano), saídos do catálogo de direitos de Enrique Cerezo com um total de sete mil títulos e no qual se incluem 800 filmes da antiga RKO como “King Kong” ou “Citizen Kane”. A FlixOlé junta, portanto, debaixo do mesmo menu nomes consagrados de sempre da sétima arte, como Orson Wells, Hitchcook e John Ford a Vittorio de Sica, Zefirelli, Ettore Scola ou Fellini.

Apesar de a ideia de vir a produzir e dar à exibição obras originais não estar posta de lado, Cerezo explicou durante a sessão de lançamento que o objetivo primeiro da plataforma “é que o património cultural audiovisual espanhol esteja à disposição do público nacional e internacional”. Cerezo (não somente grande produtor cinematográfico, mas igualmente presidente do Atlético de Madrid) assinalou que “a história do cinema espanhol corre em paralelo com a nossa história. Uma história que deve ser conservada e guardada (…) para as gerações futuras”. O mentor da FlixOlé referiu-se às “fortes apostas” da Netflix, Amazon e HBO nos conteúdos em espanhol para lançar a pergunta: “Porque não seremos capazes de criar a nossa própria plataforma para oferecer aos consumidores o melhor cinema espanhol de todos os tempos?”

Os clientes da Orange España passam a ter acesso a todo o catálogo da FlixOlé como parte integrante da oferta da Orange TV através de set-top box, aplicações móveis e apps em smart TV.