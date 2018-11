Souto de Moura: “A Ikea é a Bauhaus do nosso tempo”

Pode parecer inesperado, mas há uma razão e um sentido para a desassombrada afirmação de Eduardo Souto Moura quando diz que a Ikea é a Bauhaus do nosso tempo. Ao considerar que “o que a Ikea produz reflete o espírito da Bauhaus”, o arquiteto está sobretudo a recordar a fase inicial da mais famosa escola de artes do século XX, criada em Weimar, na Alemanha, por Walter Gropius, em 1919. Era um tempo de aposta num ideal de intervenção social, com acento no design destinado a mobiliário em tese acessível ao comum dos cidadãos.

Essa premissa nunca foi cumprida. Nem no tempo da escola, nas suas passagens por Weimar, Dessau e Berlim, onde foi mandada fechar pelo emergente poder nacional-socialista, nem na atualidade. As reproduções certificadas de mobiliário criado por homens e mulheres da Bauhaus continuam a atingir preços exorbitantes.

É nesse contexto que Souto de Moura, um apaixonado pelo mobiliário criado pelo finlandês Alvar Aalto, defende ser na Ikea que se encontra hoje uma espécie de materialização da proposta da Bauhaus. “Só é pena que não inove”, diz o arquiteto. Sabe tratar-se de um mobiliário com design e barato, embora nunca tenha adquirido nenhuma peça da multinacional sueca. “ D izem que passado um ano está tudo desfeito… Não sei, porque nunca lá comprei nada”.

O próximo ano será, em toda a Alemanha, de celebração do centenário da Bauhaus, cuja história, ascensão e queda é, este sábado, tema de um longo trabalho da Revista E. A partir de 17 de janeiro, durante um festival de nove dias na Academia de Artes de Berlim, artistas de todo o mundo farão reviver o espírito de uma escola por onde passaram nomes essenciais da arte, da arquitetura ou do design do século XX, como Mies van der Rohe, Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Marcel Brauer, Josef Albers, Herbert Bayer, Johannes Itten ou Oskar Schlemmer. Entre um sem fim de iniciativas previstas, com exposições, colóquios, palestras, visitas especiais, concertos, destaque para as três grandes exposições que marcarão o centenário da escola.

Tadashi Okochi

No dia 6 de abril, e a coincidir com a inauguração do novo museu da Bauhaus em Weimar, abre a mostra “A Bauhaus nasceu em Weimar”, que situa a fundação na escola no contexto do movimento modernista e dá novas perspetivas sobre a influência do seu fundador, Walter Gropius.

A 6 de setembro, no Museu Bauhaus de Berlim, abre uma mostra apostada em explorar as relações entre peças únicas e produção em série, ou entre originais e reproduções. Será possível ver clássicos do design e reedições modernas, bem como as respostas dadas por artistas contemporâneos àquelas peças icónicas do modernismo.

Por fim, em Dessau, cidade onde foi construída de raiz o edifício da escola, ao mesmo tempo que abre a exposição “O Experimentalismo da Bauhaus”, é inaugurado a 8 de setembro um novo museu. A partir da recuperação do espólio da escola, muito dele reunido pela primeira vez, ficam abertas vias para novas leituras ou novas abordagens do impacto e significado de uma escola cujas marcas se prolongam no tempo.

