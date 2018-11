É brasileira e foi construída numa zona rural. Esta escola ganhou um prémio internacional de arquitetura

O projeto de arquitetura da 'Aldeia das Crianças' — uma escola rural localizada na zona de Canuanã, no Estado brasileiro de Tocantins, no interior do país — venceu o Prémio Internacional Riba 2018, uma competição bienal britânica que agora premeia o trabalho de Marcelo Rosenbaum em parceria com o grupo Aleph Zero.

O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, destacando a escola rural brasileira face a 20 outros projetos de arquiteura, oriundos de 16 países. Para trás ficaram propostas vindas de Budapeste, Milão e Tóquio — que completavam a shortlist de quatro finalistas.

De acordo com a organização do prémio, a escola brasileira foi escolhida por “exemplificar a excelência em design e a ambição arquitetónica”, ao mesmo tempo que oferece “um impacto social significativo”. Em fevereiro, a criação de Marcelo Rosenbaum já tinha sido galardoada com o prémio Building of the Year 2018 de arquitetura educacional.

Com oito centenas de alunos, a 'Aldeia das Crianças' conta com alguns alunos em regime de internato pelo que a criação de instalações com um ambiente familiar foi uma das prioridades. Assim sendo, a escola foi organizada em duas vilas — uma masculina e outra reservada ao género feminino —, divididas em 45 dormitórios com capacidade para seis alunos cada. Do espaço fazem ainda parte espaços polivalentes e de convívio, entre os quaise se contam salas de estar, espaços de leitura e pátios.

