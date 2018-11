Do A de Alice Cooper ao Z de ZZ Top. “The Rock Alphabet” é o abecedário das lendas da música

Aprender a ler é um passo de gigante no desenvolvimento infantil, mas é ainda antes que se dá a descoberta da letra escrita. Há vários livros sobre o abecedário para a idade pré-escolar disponíveis nas livrarias, no entanto é da diversidade que também vive o mercado.

Para os que estão fartos de livros infantis que apenas dão a conhecer animais e objetos, eis que surge uma alternativa. “The Rock Alphabet”, criado por Andrew Morgan, propõe cruzar a educação musical com a aprendizagem das primeiras letras. De A a Z, começando por Alice Cooper e terminando com ZZ Top, é com as lendas da música que os mais novos podem agora conhecer o alfabeto.

Andrew Morgan mostra o seu trabalho gráfico através do Instagram e vende as suas criações num site próprio. O “The Rock Alphabet” — disponível na loja online The Andy Shop por €22,99 — é um dos produtos já à venda, onde se incluem também posters, t-shirts e outras peças de roupa e acessórios (assim como o mais recente “RAP ABC”). Uma parte do valor das vendas reverte a favor de programas de música para jovens.

