“La Casa de Papel” vence Melhor Série Dramática de 2018 nos Emmys internacionais

A série espanhola “La Casa de Papel” foi distinguida pela Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão com o prémio de melhor série dramática de 2018, na cerimónia dos EmmyInternacional. Esta é a primeira vez que um original internacional espanhol da Netflix (neste caso produzido pela Atresmedia com a Vancouver Media) ganha o prémio de melhor série dramática nesta gala.

A cerimónia realizou-se esta segunda-feira no Hotel Hilton, em Nova Iorque, onde membros da equipa que esteve envolvida na série receberam o prémio. Entre eles estiveram Álex Pina, o criador da série — e que agora tem um acordo de exclusividade com a Netflix —, a produtora executiva Esther Martínez e Diego Ávalos, diretor responsável pelos originais internacionais para Espanha e América Latina.

Para Diego Ávalos, “este Emmy é um milagre maravilhoso que reconhece que podem existir diferentes perspetivas dentro da ficção; uma visão latina, mediterrânica e ibero-americana num género que tem origens, sobretudo, nos Estados Unidos da América – o assalto”. “É uma perspetiva na qual as personagens são tão importantes quanto a história.”

“Estamos muito felizes por ver a Academia celebrar a ficção espanhola esta noite. Tem sido incrível trabalhar com Álex Pina e a sua equipa numa série que tem sido tão acarinhada, com personagens inesquecíveis e ver como 'La Casa de Papel' tem conquistado o mundo, como a série de língua não inglesa mais vista no Netflix”

Depois do sucesso das primeiras duas partes, disponíveis em streaming no Netflix, a parte 3 de “La Casa de Papel” está em produção e com previsão de estreia para 2019.

