Há novas imagens da nova versão do clássico da Disney “Dumbo” Foram divulgadas novas imagens de "Dumbo", uma nova versão do clássico de animação da Disney, de 1941. O filme, em imagem real, conta história do elefante de orelhas grandes, que passa de motivo de chacota a estrela da companhia de circo, porque consegue voar. A estreia está marcada para março do próximo ano