Centenário da construção da Capelinha das Aparições em Fátima assinalado com exposição

O centenário da construção da Capelinha das Aparições, em Fátima, vai ser assinalado com a exposição temporária "CAPELA-MÚNDI", a inaugurar no dia 1 de dezembro, anunciou esta quinta-feira o Santuário de Fátima. Segundo o santuário, a exposição que "procura ler a Capelinha das Aparições como o coração do Santuário", será inaugurada no dia 01 de dezembro, às 14:30, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade.

A mostra, composta por nove núcleos, "assenta numa aturada pesquisa histórica que procura ler a Capelinha das Aparições como um dos mais importantes ícones do Santuário de Fátima", refere a fonte. A exposição "CAPELA-MÚNDI" abordará temáticas como a construção da capela, os protagonistas que lhe estão ligados, a dinamitação de 1922 e a carga simbólica que lhe está associada.

As temáticas "serão tratadas através da linguagem da museologia, recorrendo a peças de valor histórico e artístico, não só do espólio do Museu do Santuário de Fátima como de outras instituições museológicas, incluindo museus, bibliotecas e palácios do Estado Português e de museus e arquivos da Igreja Católica", indica o Santuário no comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Ainda de acordo com a nota, também diferentes organismos eclesiais (paróquias, congregações religiosas, confrarias e dioceses do país e de Espanha) cederam peças para a exposição, "o que proporcionará uma experiência que se pretende a um tempo de formação e de fruição estética".

Com a realização da mostra, os promotores pretendem levar os peregrinos a percorrer o espaço expositivo "procurando dar-lhes chaves de leitura sobre como uma pequena capela branca se pode tornar no centro das atenções de uma boa parte da humanidade".

"Por ter sido construída a partir de um desejo que os Pastorinhos de Fátima asseguram ter sido transmitido pela Virgem Maria, pela iniciativa popular, este pequeno templo, de traça vernacular, é considerado o coração do Santuário de Fátima, e é ao seu redor que têm lugar as mais íntimas manifestações de fé dos peregrinos da Cova da Iria", lê-se.

A exposição temporária comemorativa do centenário da construção da Capelinha das Aparições estará patente ao público até 15 de outubro de 2019, diariamente entre as 09:00 e as 18:00. O Museu do Santuário de Fátima assegurará visitas guiadas aos sábados, entre as 11:30 e as 12:15 e as 15:30 e as 16:15.

Na primeira quarta-feira de cada mês, entre os meses de maio e de outubro, serão também realizadas visitas temáticas, segundo a fonte. A sétima exposição temporária desenvolvida pelo Museu do Santuário é comissariada pelo seu diretor, Marco Daniel Duarte, e tem conceção arquitetónica de Joana Delgado e 'design' de Inês do Carmo.

