“Chop Suey”: este quadro de Edward Hopper foi vendido por 92 milhões de euros

Uma pintura do norte-americano Edward Hopper, "Chop Suey", foi arrematada num leilão em Nova Iorque por cerca de 92 milhões de euros, um valor recorde para uma obra daquele artista vendida em leilão.

De acordo com vários órgãos de comunicação social internacionais, "Chop Suey", pintado em 1929, que retrata duas mulheres a conversar à mesa de um restaurante, foi um dos 91 quadros do espólio do empresário norte-americano Barney Ebsworth, que morreu em abril, e que foi a leilão na terça-feira, na leiloeira Christie's.

O quadro tinha um valor estimado entre cerca de 62 milhões e 89 milhões de euros. O empresário tinha-o comprado em 1973, por cerca de 160 mil euros.

No mesmo leilão foi estabelecido um novo recorde, desta vez para o pintor holandês Willem de Kooning, cuja obra "Woman as Landscape", pintada na década de 1960, atingiu perto de 61 milhões de euros.

A coleção de Barney Ebsworth foi descrita pela Christie's como "representativa da ascensão da arte norte-americana ao longo do século 20", com uma variedade de estilos, do cubismo à abstração. Os 91 quadros a leilão estavam avaliados em cerca de 311 milhões de euros.

