Filme português candidato aos Óscares exibido em Londres

O candidato português a uma nomeação para os Óscares em 2019 vai ser apresentado a 16 de novembro, na sexta edição das sessões do IndieLisboa em Londres, juntamente com três curtas-metragens.

A longa-metragem, realizada por João Botelho, adaptou para o cinema episódios do livro "Peregrinação", de Fernão Mendes Pinto, impresso pela primeira vez em 1614, que relata a presença de portugueses no Oriente através das crónicas de viagens do autor.

O filme é protagonizado por Cláudio da Silva, à frente de um elenco que inclui ainda, entre outros, Catarina Wallenstein, Pedro Inês, Maya Booth, Cassiano Carneiro, Rui Morisson, Jani Zhao e Zia Soares, e tem como banda sonora "Por este rio acima", do músico Fausto Bordalo Dias, interpretado por um coro masculino.

