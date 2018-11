Tudo o que já sabemos sobre o regresso de “Breaking Bad”, agora em filme

Uma coisa é certa. “Breaking Bad” está de regresso e desta vez não é em série. A confirmação foi dada pela revista “Variety”, que avança os primeiros pormenores sobre o projeto que já estará em produção. Vince Gilligan, o criador, está envolvido nesta nova vida de um dos maiores sucessos da televisão dos últimos anos, mas não parece que seja em audiências que o seu valor será medido. O primeiro projeto desde a assinatura de um contrato de três anos com a Sony Pictures Television, em julho, será afinal um filme.

Depois do spin-off “Better Call Saul”, está agora em causa uma longa metragem — a duração estimada será de duas horas —, mas pouco se sabe sobre a forma como o filme ainda sem título será visto. A produção da AMC tanto poderá ser distribuída em sala (uma vez que a própria empresa é também dona de cinemas) ou diretamente na televisão (através do canal) ou em streaming, vendendo os direitos a um dos serviços existentes.

“Greenbrier” é o nome de código da produção já anunciada pelo New Mexico Film Office, que já está em marcha no Estado norte-americano do Novo México, mas não deverá ser esse o título do filme produzido pela Sony Pictures. Tratar-se-á da história da “fuga de um homem sequestrado e da sua jornada pela liberdade”, mas ainda é cedo para ter certezas sobre o que poderá estar em causa. As apostas vão para uma sequela de “Breaking Bad” centrada em Jesse Pinkman (Aaron Paul), mas isso não passa de uma suposição. A rodagem começará em meados deste mês e deve prolongar-se até ao início de fevereiro.

Os produtores executivos Mark Johnson e Melissa Bernstein também estarão na equipa da nova longa-metragem, o terceiro projeto deste universo outrora protagonizado por Bryan Cranston e Aaron Paul (nos papéis de Walter White e Jesse Pinkman) — em “Breaking Bad”, disponível no Netflix — e mais recentemente por Bob Odenkirk — em “Better Call Saul”, em streaming no mesmo serviço.

