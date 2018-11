Nos ensaios com Tony Carreira (e a guitarra que roubou ao filho)

O cantor ensaiou com o guitarrista francês Philippe Marteau na Charneca da Caparica, durante a preparação dos concertos de Guimarães e Lisboa (este sábado no Multiusos da Cidade-Berço e nos dias 16 e 17 na Altice Arena, na capital portuguesa). Os espetáculos, que encerram um capítulo na carreira de Tony — que agora se prepara para uma pausa — vão contar com convidados e são mais de 100 os músicos em palco.

Leia aqui a reportagem do Expresso, que esteve na estrada, e à mesa, com o maior artista português. A reportagem, publicada no ano passado, centrou-se em dois dias de ensaio e um concerto esgotado em Guimarães.

