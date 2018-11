Mia Couto lança “A Água e a Águia” em Maputo

O escritor moçambicano Mia Couto lança esta terça-feira, em Maputo, a obra "A água e a águia", um conto infantil ilustrado pela artista canadiana Danuta Wojciechowska, indica um comunicado distribuído à imprensa. "A água e a águia é um livro infantil sobre as grandes águias que sobrevoam a terra. Projeta-se no texto, a metáfora da construção do rio feita pela águia", descreve o comunicado.

A obra será lançada no espaço cultural da Fundação Leite Couto, criada em memória do pai de Mia Couto. "O texto de Mia Couto, em cumplicidade com as ilustrações de Danuta Wojciechowska, faz desta obra um espaço singular para refletir poeticamente sobre a água, temática que tem sido recorrente no seu trabalho",acrescenta.

Mia Couto, nascido em Moçambique em 1955, tem publicada obra em poesia, conto, crónica e romance. Prémio Camões em 2013, Mia Couto é autor, entre outros, de "Jerusalém", "O Último Voo do Flamingo", "Vozes Anoitecidas", "Estórias Abensonhadas", "Terra Sonâmbula", "A Varanda do Frangipani" e "A Confissão da Leoa". Para os mais novos escreveu ainda "A Chuva Pasmada" ou "O Outro Pé da Sereia".

Danuta Wojciechowska, canadiana há muito radicada em Portugal, é autora e ilustradora de livros para a infância, quase todos com uma temática fortemente ligada à natureza, mas o trabalho visual estende-se também ao design gráfico. Prémio Nacional de Ilustração 2003 e candidata ao Prémio Hans Christian Andersen, Danuta Wojciechowska já ilustrou obras de Ondjaki, José Eduardo Agualusa, Álvaro Magalhães, Alice Vieira, Lídia Jorge ou Luísa Ducla Soares.