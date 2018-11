Bruno Nogueira está de volta ao stand-up 10 anos depois com espetáculos por todo o país

Bruno Nogueira foi um dos ausentes da festa de 15 anos do programa Levanta-te e Ri, que tornou popular um estilo de comédia até então (2003) sem expressão em território nacional. Isso, juntamente com 10 os anos em que o humorista pisou palcos para se expressar de outras formas, ora a cantar, em “Deixem o Pimba em Paz”, ora para ser um dos “Atores”, fez com que muitos certamente tenham pensado que não mais o stand-up comedian o seria. Ledo engano: Bruno Nogueira publicou esta manhã nas redes sociais uma imagem com o nome e as datas do espetáculo de comédia que está prestes a estrear.

“Depois do Medo” começa no dia 29 de novembro, em Faro, e vai passar por muitas, mas mesmo muitas, salas do país. E a expectativa é de tal forma que em Aveiro já há duas datas, 1 e 2 de dezembro, depois da primeira ter esgotado. Além das cidades citadas, apenas Guimarães recebe o humorista ainda este ano, já que todos os outros espetáculos estão agendados para 2019. Lisboa e Porto são as únicas que ainda não têm local definido, apenas datas - 22 e 23 de março na invicta (ambas disponíveis), 1 de abril na capital.

A lista é vasta, mas não ficará por aqui. É o próprio Nogueira quem o diz. “Serão anunciadas outras entretanto”. E diz mais coisas, à laia de sinopse, como as questões, “que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre”, que serão abordadas neste show. Por exemplo? “A intrigante problemática das pessoas que, sem terem nada na boca, mastigam quando estão a olhar para alguém a comer. Um encantador processo mental”. Bruno Nogueira não quer mudar o mundo, ele “vai ficar exatamente igual”, mas o humorista “vai ficar muito mais aliviado de ter semeado os problemas dele na vossa cabeça”. O aviso está dado. “Agora é convosco”.

Veja as datas já anunciadas abaixo:

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.