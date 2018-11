“Os Contos de Beedle, o Bardo”, que Dumbledore deixou de herança a Hermione, ganham uma versão ilustrada

O livro "Os contos de Beedle, o Bardo", editado há dez anos pela escritora britânica J.K. Rowling, foi adaptado para uma edição ilustrada, com desenhos de Chris Riddell, que sai esta semana em Portugal. O livro, dirigido aos mais novos, reúne cinco histórias que J.K. Rowling escreveu pouco depois de ter concluído "Harry Potter e os Talismãs da Morte", o sétimo e último volume da série de fantasia protagonizada pelo jovem feiticeiro Harry Potter.

Na verdade, J.K. Rowling já tinha feito referência a alguns desses contos dentro da narrativa de "Harry Potter e os Talismãs da Morte", acabando por desenvolvê-las depois num livro autónomo que deu origem a "Os Contos de Beedle, o Bardo".

Na série literária, "Os Contos de Beedle, o Bardo" é um livro que o professor Albus Dumbledore, o diretor da escola de magia de Hogwarts, deixa de herança a uma das alunas, a personagem Hermione Granger, melhor amiga de Harry Potter.

Uma década depois da primeira edição, o livro foi agora reeditado com ilustrações do britânico Chris Riddell e cuja tradução portuguesa sai esta semana no mercado nacional pela Editorial Presença.

Na introdução, J.K. Rowling ficciona também todo o contexto de existência deste livro de contos. O narrador é Beedle, um misterioso bardo que viveu no século XV, e o livro oferecido a Hermione Granger contém notas e comentários de Dumbledore. "Os heróis e heroínas que triunfam nestas histórias não são os detentores da magia mais poderosa, mas sim os que revelam mais bondade, bom senso e engenho", explica a autora na introdução.

De acordo com a Editorial Presença, a primeira edição de "Os Contos de Beedle, o Bardo" vendeu em Portugal mais de 30.000 exemplares. Além dos sete livros da série "Harry Potter", J.K. Rowling escreveu outras obras inspiradas e implicadas no universo de magia do aprendiz de feiticeiro, nomeadamente "Monstros Fantásticos e "Onde Encontrá-los" e "O Quidditch Através dos Tempos".

Foi em 1997 que J.K. Rowling, atualmente com 53 anos, publicou "Harry Potter e a pedra filosofal", o primeiro de uma das mais bem sucedidas séries literárias de fantasia para os mais novos.