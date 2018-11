É Dia Mundial do Cinema. Estes são alguns dos melhores filmes que pode ver esta noite para o celebrar

1. “Raiva”

É um filme-retrato da miséria salazarenta dos anos 50, realizado por Sérgio Tréfaut, num Alentejo já distante, mas cujo modo de vida, assentes no abismo entre patrões e trabalhadores, ricos e pobres, não é estranho a ninguém que esteja vivo em 2018. O documentário transporta para as salas “Seara de Vento”, obra publicada por Manuel da Fonseca no tempo da ação (1958), e é vestido por atores como Hugo Bentes, Catarina Wallenstein Isabel Ruth, Leonor Silveira, Lia Gama e Luís Miguel Cintra, entre outros. A preto e branco, “Raiva” envolve não só o sentimento que lhe dá nome, como histórias de crime e violência, onde não há heróis.

2. “Bohemian Rhapsody”

Mais uma das estreias da semana passada, esta é uma viagem biográfica - e agora cheia de cor - ao universo de Freddie Mercury, lendário vocalista dos Queen, desaparecido há quase 30 anos. A memória da banda, e da influência que nela teve o vocalista, continua bem viva, como prova este filme realizado ao longo dos últimos oito anos.

3. “Assim nasce uma estrela”

No original “A Star is Born”, o filme de Bradley Cooper, que não só se estreia na realização como é também protagonista, conta a história de um amor que se vai destruindo ao ritmo da ascensão e do estrelato. Os mecanismos da fama, e os seus efeitos, são aqui descritos e pensados por figuras que há muito os conhecem, como Lady Gaga, que participa no filme. Este teve, aliás, para ter a participação de Beyoncé e realização de Clint Eastwood. Seguiu com Cooper e não o parece ter feito nada mal.

4. “Fahrenheit 11/9”

Esteve na última edição do DocLisboa e não foge às regras que o realizador Michael Moore tem imposto: direto e polémico em doses iguais, irónico e próximo do trágico, tem Donald Trump como ponto de partida e algumas perguntas a cujas respostas talvez nunca cheguemos. Como é que o mundo ocidental aqui chegou? E como sai desse ponto?

5. “McQueen”

O Vida Extra já o recomendou algumas vezes (como aqui), mas não é de mais voltar a fazê-lo, especialmente porque nos cinemas já só o encontra no El Corte Inglés, em Lisboa, ou no Trindade, no Porto. “McQueen” é o retrato de um homem atormentado, brilhante e provocador, oito anos depois da morte do artista.

6. “GAGA: Five Foot Two”

Documentário centrado na agora protatonista de “Assim Nasce uma Estrela”, “GAGA: Five Foot Two” acompanhe a estrela pop durante o lançamento do novo álbum e na preparação para o espetáculo do Super Bowl em que participou no ano passado, sem ignorar o seu lado mais íntimo. Neste filme documental, disponível no Netflix, Gaga não esconde as suas dificuldades artísticas e emocionais.

7. “A Fábrica de Nada”

Premiado em diversos festivais , o filme de Pedro Pinho transporta-nos para a história de um grupo de operários que se apercebe de movimentações estranhas por parte da administração da empresa em que trabalham — está a roubar máquinas e matérias- primas da sua própria fábrica — e isso leva-os a agir. Organizam-se para proteger os equipamentos e impedir a deslocalização da produção para outro local, mas são forçados a permanecer nos seus postos sem nada para fazer. A longa-metragem sobre um Portugal em crise está disponível em streaming no Filmin.

8. “The Incredibles 2: Os Super-Heróis”

Se a ideia for comemorar o Dia Mundial do Cinema em família (e junto dos mais novos), o novíssimo “The Incredibles 2: Os Super-Heróis” (M/6) é a sugestão ideal. A longa-metragem, disponível nos Videoclubes dos principais operadores, marca o regresso da família Incrível. Bob, Helen, Violet, Dash e o bebé Jack estão de volta e numa versão nunca vista e repleta de extras finais: "making of", "cenas cortadas", clips exclusivos e a curta metragem "Bao" (que antecedeu a exibição do filme nas salas de cinema).