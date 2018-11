Espreite aqui os últimos capítulos de “House of Cards”. Em dia de estreia, selecionámos 31 imagens da temporada 6

A sexta e última temporada de “House of Cards” estreia-se esta sexta-feira à noite, pelas 24 horas, no TVSéries. Após a estreia mundial, a transmissão decorrerá em horário nobre aos sábados, pelas 22 horas. Em Portugal, a temporada final ainda não tem data de chegada ao Netflix (onde estão disponíveis na íntegra as temporadas 1 a 5).

Do elenco dos últimos episódios farão parte Greg Kinnear, Diane Lane, Cody Fern, Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver.