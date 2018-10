Vhils e Fatboy Slim criaram peça multimédia que combina vídeo e música

A segunda edição em Londres do festival Iminente, que junta música e arte, decorre entre sexta-feira e domingo e inclui a estreia de uma obra da autoria do artista português Vhils e do DJ britânico Fatboy Slim.

O festival "explosivo, que tem por missão mostrar a nova música e nova arte de raízes lusófonas e internacionais numa experiência de intensa intimidade coletiva", vai levar "a alma de Lisboa ao coração de Londres" durante três dias.

Com curadoria de Vhils e da galeria Underdogs, o Iminente regressa à The Old Truman Brewery, em Brick Lane, que acolheu a primeira edição da iniciativa na capital britânica em julho do ano passado.

De acordo com a organização, nesta edição, "irá assistir-se à estreia de uma obra visual que nasce de uma colaboração entre o consagrado DJ britânico Fatboy Slim e o artista português Vhils".

"A peça multimédia combina vídeo e música e foi criada num formato de intercâmbio cultural que viu cada um dos artistas visitar o estúdio do outro em Portugal em Inglaterra", refere a organização em comunicado, no qual recorda que o DJ foi uma das surpresas na primeira edição do festival em Lisboa, em setembro no Panorâmico de Monsanto, "tendo atuado no final da primeira noite num espetáculo não anunciado".

O alinhamento de artes visuais inclui, além da colaboração entre Vhils e Fatboy Slim, o britânico D*Face, os portugueses berru collective, Phomer, Robert Panda, The Empty Belly, Vhils e a dupla espanhola PichiAvo.

Além das intervenções, que estarão espalhadas pelo recinto, a Underdogs terá no local "uma loja de edições e publicações, assim como uma mostra de peças únicas de vários dos artistas que representa -- entre os quais se incluem artistas internacionais como Shepard Fairey, Anthony Lister e WK Interact, e portugueses como ±MaisMenos±, AkaCorleone, André da Loba, Mário Belém ou Wasted Rita, entre muitos outros".

Do cartaz musical fazem parte, entre outros, os portugueses Kwan, Slimcutz, X-Acto, Yen Sung, Rita Maia, Da Chick e Magazino e os norte-americanos Black Milk & Nat Turner Band. Os bilhetes são limitados a 700 por dia.

O festival Iminente realizou-se pela primeira vez em Oeiras, em 2016. No ano seguinte, o Jardim Municipal daquela cidade voltou a acolher a iniciativa. Este ano, o Iminente realizou-se em Lisboa, no Panorâmico de Monsanto, onde irá manter-se até 2020.