Artista português exposto à grande e à americana em Times Square

É no meio da azáfama da emblemática Times Square, em Nova Iorque, que os transeuntes se podem deparar com a arte de Santiago Ribeiro, natural de Coimbra, onde alguns dos seus trabalhos são projetados nos enorme ecrãs. As imagens servem para promover a exposição coletiva “International Surrealism Now”, comissariada pelo pintor português, da qual fazem parte mais de 107 artistas de 45 países como os Estados Unidos, Japão, Rússia, Brasil, França ou Inglaterra.

D.R.

O projeto, iniciado em 2010, integra pintura, escultura, desenho, serigrafia e arte digital, assumindo-se como a maior mostra a nível mundial de arte surrealista contemporânea.

A exposição poderá ser vista em Coimbra, a partir de 17 de novembro, ficando patente na Casa da Cultura e no Edifício Chiado até 19 de janeiro de 2019.