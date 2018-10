“Dever de Memória”: As 79 fotografias do incêndio que Portugal não esquece (e que Marcelo vai ver)

Há um ano, Portugal ardia por dentro, quando a noite caiu e a luminescência da chamas encheu de sombra a esperança. Regiões tantas vezes esquecidas na penumbra saltaram para os holofotes mediáticos. Os motivos eram os mais negros e o país cobria-se de luto. As imagens feriam os olhos e alojavam-se na memória. É impossível esquecer. Temos o “Dever de Memória”, título da exposição composta por 79 fotografias, acompanhada por um catálogo de 127 imagens, que nos leva numa viagem até ao cenário dantesco vivido a 15 de outubro de 2017. A mostra, inaugurada esta noite e patente até ao final do ano na Quinta da Cruz, em Viseu, é guiada pelo olhares dos fotojornalistas Adriano Miranda e Nuno André Ferreira.

São testemunhos da tragédia, mas também os ténues ecos visuais de um novo sopro de vida, porque “depois do fim é ainda o princípio”, como escreveu o poeta Manuel de Freitas. “Este projeto – espécie de roteiro fotográfico entre a irreparável noite de 15 de outubro de 2017 e os últimos dias do verão de 2018, na região de Viseu – nasce de um imperativo ético que renasce em todas as tragédias: o dever de memória”, explica Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, promotora da exposição, em que a receita das vendas dos catálogos reverte integralmente para a corporação local dos bombeiros voluntários.

“Animou-nos uma mesma dupla motivação original: a de recusar o esquecimento sobre a infâmia das irreparáveis e incompreensíveis perdas humanas e das suas cicatrizes; a de partir à descoberta de um território de reconstrução e de esperança”, acrescenta o responsável.

Repórteres como Patrícia Carvalho, Luís Oliveira, Paulo Moura, Sandra Ferreira e Tiago Vergílio Pereira, que acompanharam a longa noite iluminada cruelmente pelas chamas, foram também convidados a integrar este “Dever de Memória.

A inauguração decorre hoje pelas 21h, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques.