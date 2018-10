O que une e separa os filmes “Como Fernando Pessoa Salvou Portugal” e “9 Dedos”

O que têm em comum “9 Dedos”, última longa-metragem do francês F.. J. Ossang, e “Como Fernando Pessoa Salvou Portugal”, nova curta do francês de origem norte-americana, Eugène Green? No fundo e na forma, não têm nada. Vêm, aliás, de autores extremamente peculiares dos quais se reconhece imediatamente a assinatura. Acontece que as duas obras, ambas filmadas em Portugal, são coproduções da O Som e a Fúria com parceiros francófonos — e por intermédio da distribuidora Desforra Apache, filial daquela, chegam agora às salas num ‘casamento’ que, a priori, não era nada provável.

Explicação dada para o súbito encontro, passemos à primeira, que é uma comédia com imensa graça. Eugène Green, poliglota apaixonado pelas línguas românicas (a um ponto tal que evita a todo o custo falar inglês) e pelo cinema português (sobretudo Manoel de Oliveira), escreveu não há muito tempo um livro dedicado a Fernando Pessoa a que chamou “L’ami du chevalier de Pas”. Foi por essa altura que se recordou de um episódio anedótico bem conhecido nosso. É o de uma célebre frase de Pessoa, “primeiro estranha-se, depois entranha-se”, achado de slogan encomendado ao maior dos nossos poetas no final dos anos 20, pelo importador luso de uma estranha bebida açucarada e gaseificada, de origem norte-americana. Era a Coca-Cola, que por prudência e desconfiança de ‘marcas imperialistas’, Green chamou de Coca-Loca. As autoridades daquele tempo é que não acharam piada à coisa. A bebida, já de si, trazia um suspeito “coca” que rimava com estupefacientes, e se se “entranhava”, é porque causava dependência... Resultado: o slogan foi travado e a bebida confiscada e proibida (e assim o foi até ao 25 de Abril). É provável que Green, bem documentado sobre o episódio, tenha sido tentado a ficcioná-lo (outorgou mesmo Pessoa a autoria da façanha a ‘um tal de’ Álvaro de Campos já a salvo na Escócia quando a bronca estalou?). Se isso aconteceu, nada a dizer já que Pessoa, na sua essência messiânica e na sua trágica ironia, permite ao realizador baralhar a verdade na ficção. Filme para rir, este? Sem dúvida: a mise en scène de Green e os olhares frontais, extáticos, dos seus atores há muito que fazem a corte à comédia. Carloto Cotta, no protagonista, entra na perfeição neste jogo, secundado por Manuel Mozos (também é um ótimo ator) e Diogo Dória. Há contudo mais aqui do que a anedota, pois podemos pensar no filme como uma meditação sobre a condição do artista e numa guerra com uma leitura política: não são a poesia e a publicidade, afinal, duas atividades inimigas e irreconciliáveis, mesmo quando vêm de uma pluma de génio?

De sorriso nos lábios pela curta solar de Green passará o espectador ao drama cavernoso e soturno, a preto e branco, de “9 Dedos”, e à fuga do seu herói acossado, Magloire (Paul Hamy, o ‘ornitólogo’ de João Pedro Rodrigues). Ele move-se em no man’s land, entre controlos de identidade e estranhas fronteiras, sem bagagem e sem futuro, depois herda de um moribundo uma fortuna. É uma personagem dramática, levamo-la a sério. Ossang procura um estado de transe permeável a segredos e cabalas de toda a ordem, visões pós-apocalípticas que cruzam com frequência o film noir e o punk, o cinema mudo e a ficção científica, e mesmo quando a história parece ameaçar desaparecer, já fomos arrastados para subterrâneos insondáveis, espaços que são mais mentais do que físicos, mas sempre abertos à liberdade narrativa, à aventura romanesca: o espaço de interpretação deixado ao espectador é enorme. Ossang já foi mais sensual em filmes anteriores, alguns deles rodados em Portugal (“Docteur Chance”, com Pedro Hestnes, 1997; “Dharma Guns”, 2010), mas o embate com a estranheza de “9 Dedos”, a sua vontade de sabotar a narrativa e de recomeçar tudo contra ventos e marés, esses, permanecem os mesmos, inimitáveis.