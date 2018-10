O eterno Alfred Brendel está de volta a Portugal. A data já está marcada

Em 2008 despediu-se dos palcos. Quis deixar de dar concertos para se dedicar a outros interesses, como a escrita e o ensino. Tinha 77 anos, e era um grande. Nessa última digressão, passou pela Gulbenkian para dizer até sempre, presentando-nos com uma amostra final dos seus favoritos, Haydn, Beethoven, Mozart. A mensagem foi: recordem-me assim. Alfred Brendel, o pianista quase autodidata, o homem do percurso lento, da carreira vagarosa, da aversão à fama e da suprema transparência musical não voltou a tocar em público e fez o que prometeu. “Eu queria parar quando ainda estivesse em boa forma. Porque, a diferença de alguns colegas, nunca fui adito aos concertos. Nunca fui apenas um pianista nem mesmo só um músico: na verdade, há muitas coisas que quero fazer e que estou deliciado por poder fazer”, disse à revista “Gramphone” numa das escassas entrevistas que deu.

Nascido em Wiesenberg – hoje República Checa – em 1931, e criado sobretudo na cidade austríaca de Graz após a guerra, começou a aprender o piano aos seis anos. Porém, depois de ter sido aluno de Ludovika von Kaan e Artur Michl, aos 16 anos passou a estudar por conta própria, apenas assistindo a algumas masterclasses – e as do suíço Edwin Fischer seriam de importância capital na hora de forjar uma sonoridade. “Um professor pode ser uma influência demasiado forte. Sendo autodidata, aprendi a não confiar em nada que não tenha concluído por mim próprio”, afirmou. Não vinha de uma família de músicos, não foi criança prodígio, não se ouvia música em casa, mas bastou ganhar uma distinção no Concurso Busoni em Bolzano, Itália, para iniciar qualquer coisa de imparável, única e avassaladora.

E assim tornou-se o primeiro pianista a gravar a integral da obra para piano de Beethoven, e a interpretar a totalidade das (32) sonatas na Europa e na América, integral que repetiu no Carnegie Hall fazendo o que apenas um pianista no passado – Arthur Shnabel – conseguira. Austero, irónico, calmo, generoso, há muito que dizia levar uma “vida dupla” entre a literatura e a música, e as conferências sobre ambas que gostava de dar. Se disse adeus ao concertista, não o disse ao comunicador, ao homem de cultura. E é nessa qualidade que Alfred Brendel, o eterno Alfred Brendel, dará na Casa da Música, no Porto, uma conferência sobre Mozart. Ao que parece, Brendel quer comparar os concertos e as sonatas, saber qual foi a chama que acendeu no seu tempo, quem era, na verdade, o compositor sobre o qual disse que a melhor forma de lhe fazer justiça é tocá-lo combinando “o canto e a fala”, a graciosidade com o “demónio que por vezes invade a sua música”. Será no dia 21, domingo, às 18h. E não vale a pena dizer o quanto vale a pena ouvi-lo.