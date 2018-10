Entrevista a Klaus Heymann, fundador da maior editora independente de música clássica: “Já é uma das majors”

Há 31 anos, quem se atreveria a profetizar que uma minúscula editora de pechinchas discográficas se iria transformar numa das mais importantes companhias do mercado discográfico mundial? Hoje em dia, encontramos na Naxos todos os géneros de música, contemporânea, barroca, clássica, jazz, rock, world music e música de filmes e de séries televisivas num catálogo de milhares de itens gerido por Klaus Heymann, o fundador da casa discográfica. Klaus Heymann (Frankfurt, 1936) passou há dias por Lisboa onde se encontrou com Álvaro Cassuto, o maestro responsável por nove gravações na editora com obras de Joly Braga Santos. Muito antes de fundar a sua casa editorial em 1987, Heymann foi treinador de ténis, jornalista e criador de uma empresa que se tornou muito lucrativa ao fazer vendas por catálogo de relógios e aparelhagens de som a militares estacionados no Vietname. A Naxos é um exemplo que, por escapar aos paradigmas dominantes, se encaixa dentro do que é inesperado na esfera dos negócios, surgindo como uma editora que é uma espécie de pequeno ‘cisne negro’ do Oriente, segundo a teoria desenvolvida pelo economista Nassim N. Taleb acerca do previsível e do imprevisível. Critica o sistema que criou o paradigma dos concertos com os Três Tenores (Pavarotti, Domingo, Carreras) que só almejava vender milhões de discos, censurando as editoras que passaram a adotar o modelo como se fosse o único dentro do negócio discográfico. Sem estabelecer contratos exclusivos com cantores, com repertório sinfónico gravado com orquestras e maestros fora do circuito dos nomes sonantes, a Naxos Records surgiu em Hong Kong como uma editora discográfica no frills e low cost, sem preocupações com agentes, campanhas de promoção e apresentação gráfica dos discos, ao contrário do colosso alemão Deutsche Grammophon. O fundador da Naxos também é alemão mas tem um forma diferente de encarar o negócio. Além dos discos a preço reduzido com capas de grafismo modesto e da contínua aposta em vendas de sucessos antigos, a Naxos vai buscar os lucros a uma miríade de fontes, perscrutando toda e qualquer business opportunity, por ínfimo que seja o rendimento. As decisões que proporcionaram o protagonismo da etiqueta e resultaram da expansão da Naxos de editora para distribuidora muito dinâmica associada a várias casas discográficas, passaram pela aquisição de uma série de catálogos, pelo patrocínio de gravações em DVD na Arthaus, Accentus e Opus Arte e pela criação de uma biblioteca online consultada por investigadores e estudantes de todo o mundo.

Vê a Naxos como uma low cost?

É uma etiqueta clássica como as outras e, assim sendo, não é possível continuar a ser vista como uma budget label. Hoje em dia, somos uma das majors. Dominamos vários catálogos como os da Orfeo, Marco Polo, Capriccio, Swedish Society e Dynamic. Não nos dedicamos só a gravar raridades como faz a CPO. No mercado, somos protagonistas e equiparamo-nos às três etiquetas principais, Deutsche Grammophon/Decca, Universal e Sony. Já não somos uma simples etiqueta, isso foi apenas o nosso início. Somos um grupo com distribuidoras, licenciamentos, temos inúmeros catálogos e uma associação com várias casas discográficas. Produzimos e gravamos ópera em todo o lado e apostamos também em bandas sonoras de filmes e de séries televisivas como “The Good Wife”, os “Sopranos” ou “House of Cards”.

O nome da casa discográfica nasceu por causa da ilha grega ou como uma homenagem a Strauss e à ópera “Ariadne auf Naxos”?

Pelos dois motivos. Em Hong Kong, propuseram-me vários nomes e pareceu-me que Naxos era de pronúncia fácil em várias línguas. Contudo, só pousei os pés na ilha grega quando comemorei os 25 anos da companhia.

Há 11 anos, falava-se numa avaliação de 52 milhões de dólares (45 milhões de euros) da sua etiqueta. Como é a avaliação presente?

Ao longo de décadas, fiz investimentos de rendimentos de milhões de dólares. Se quisesse vender a companhia agora, poderia obter mais de 150 milhões de dólares (129 milhões de euros).

Que razões pode invocar para o sucesso de vendas, nos seus catálogos, das missas fúnebres (Requiem) de Mozart, Fauré e Arvo Pärt?

Para lá de serem da maior música que já foi alguma vez composta, há que considerar que as missas fúnebres podem ser muito estimulantes por dar ânimo aos ouvintes. No caso do “Requiem” de Mozart, trata-se de uma obra do final da sua vida e da sua carreira, uma obra de consagração. Com o “Requiem” de Brahms que não contém um Dies Irae, há dessas missas fúnebres que, pelo conteúdo, nos reconciliam com a fé e com a circunstância de termos de lidar com os mortos dos quais somos obrigados a fazer a despedida.

A Amazon está a estragar-lhe o negócio das lojas?

Não prejudica. As lojas estão a desaparecer, e a Amazon é o retalhista de último recurso. Cresce muito velozmente e somos dependentes dela em 40%, 50% das vendas. O negócio da música nas plataformas digitais continua em expansão e, para muitos, a Amazon chega a representar 80% das vendas, funcionando nos EUA, Inglaterra, Alemanha e Japão, mas não na China.

Que peso representam as gravações da música portuguesa no catálogo?

O catálogo da Naxos e da Marco Polo lida com mais de 11 mil produtos e temos cerca de 40 a 50 gravações com música portuguesa como as de Carlos Seixas, Sousa Carvalho e Braga Santos. Temos um mercado de colecionadores e vamos vendendo para pessoas curiosas em encontrar novidades, colecionadores alemães, ingleses, japoneses que compram gravações de Korngold, Kozeluch ou Braga Santos.

Como se lembrou do maestro Georg Tintner para dirigir a integral das sinfonias de Bruckner?

Foi uma das melhores decisões que tomei, uma decisão muito acertada. Telefonaram-me a dizer que o maior bruckneriano de todos se encontrava em Hong Kong e se eu o queria conhecer. Respondi que nunca tinha ouvido falar dele. Descobri que o Tintner tinha um entendimento único do universo de Bruckner e também incluímos as suas palestras sobre Bruckner pois ele tinha muitas coisas inteligentes para dizer. Parecia um santo homem, embora no seu dia a dia não tivesse nada de pureza ou santidade. Era um vegan radical, não vestia nem calçava nada de cabedal. Era muito idoso, dirigia muito curvado mas convencia os músicos a fazer o que era necessário fazer. Para ele, dirigir a integral de Bruckner foi cumprir o sonho de toda uma vida. O ciclo continua a ser respeitado embora as orquestras não fossem de primeiríssimo nível. No “Penguin Guide”, leem-se elogios à gravação desta integral e há quem defenda que a gravação da quinta sinfonia é a melhor de todas.

Quais são os artistas que representam maior rentabilidade nos seus catálogos?

Os pianistas Boris Giltburg e Jeno Jandó, que se encontra no top em termos de playlists e streaming. Trabalha para nós há 10 anos, gravando sonatas de Mozart, Beethoven e muito mais.

Em 2007, ganhou o processo contra o crítico Norman Lebrecht que o tinha difamado ao publicar uma obra onde se lia que a Naxos explorava os artistas do Leste Europeu.

Sim e ainda há gente que me aborda para me felicitar por essa vitória.

Há muito tempo, trabalhou como treinador de ténis. Como encarou a celeuma com o árbitro Carlos Ramos e Serena Williams?

Ele podia ter lidado melhor com a questão e atribuo-lhe cerca de 25% de culpa pelo incidente. E a ela, os restantes 75% por não conseguido desistir da discussão, por partir a raquete e ter sido tão agressiva.

Como avalia o estado de saúde da indústria discográfica e da música clássica?

Tiramos benefícios desta era da internet. Tudo depende da forma como uma companhia está preparada para esta nova era. No streaming fomos pioneiros. O domínio da clássica continua a crescer e está de boa saúde, no sentido em que há interessados por todo o lado, em universidades, jornais e auditórios.