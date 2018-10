Estas são as 20 imagens finalistas do Prémio de Fotografia de Arquitetura

“Interiores”, “Exteriores”, “Edifícios em Uso” e “Sentido de Lugar” são as quatro categorias de um prémio a que todos os anos concorrem centenas de fotógrafos de arquitetura espalhados pelo mundo. O Architectural Photography Awards é organizado pelo World Architecture Festival (WAF), que oferece desde logo aos 20 finalistas (cinco por categoria) a oportunidade de exporem as imagens durante o festival, que decorre em Amsterdão, na Holanda, entre 28 e 30 de novembro. Porém, o prémio final é o mais apetecível: três mil dólares, cerca de 2 mil e 600 euros ao câmbio atual, para o primeiro classificado entre todas as categorias.

Além das habituais, este ano estreiam-se duas novas, a de “Fotografia Mobile” e a “Portefólio”, ambas com dois prémios de 250 dólares (215 euros), um escolhido pelo júri, outro pelo público.

O público que for a Amsterdão assistir ao WAF pode votar nas imagens preferidas e esperar que o painel de 12 jurados acompanhe a preferência. Quem não for, pode votar na categoria Mobile, até 30 de novembro, aqui.

Percorra a galeria para ver as finalistas de cada categoria.