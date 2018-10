“As Cinquenta Sombras Livre” chega à televisão numa versão nunca vista no cinema

Depois de se estrear nos cinemas nacionais no início do ano, onde renovou o sucesso de bilheteira dos filmes anteriores da saga, “As Cinquentas Sombras Livre” chega agora à televisão portuguesa, A espera foi de oito meses, mas a estreia no pequeno ecrã não acontece sem novidades. Em Portugal, o filme é desta vez apresentado na sua “Unveiled Edition”, com imagens nunca vistas no cinema. A estreia está marcada para a próxima sexta-feira, pelas 21h30, no TV Cine 1.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

“As Cinquenta Sombras Livre” marca o regresso de Jamie Dornan e Dakota Johnson aos papéis de Christian e Anastasia para o terceiro capítulo de “Cinquenta Sombras”, com realização de James Foley. Na longa-metragem, o realizador transporta os leitores dos best-sellers literários de E.L.James para o mais recente capítulo da história que tão bem conhecem — e desta vez a trama apresenta-se numa nova fase.

Em “As Cinquenta Sombras Livre”, os recém-casados partilham uma vida de luxo mas a felicidade não vai durar tanto tempo quanto julgam. Há novas ameaças, que podem comprometer o final feliz que tanto queriam. É que a conturbada relação erótica e emocional entre o empresário Christian Grey e a jovem Anastasia Steele continua nesta adaptação do terceiro capítulo da saga. Após uma demorada lua-de-mel na Europa, Anastasia e Christian regressam a Seattle, nos Estados Unidos, e tudo promete complicar-se.