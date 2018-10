€20 mil para o vencedor do Prémio Novos Artistas. As candidaturas já estão abertas

A Fundação EDP acaba de abrir as candidaturas para a 13.ª edição do Prémio Novos Artistas, criado com o objetivo de “revelar e apoiar o talento nacional emergente no domínio das artes plásticas e visuais”. As candidaturas, que decorrerem desde esta quarta-feira e até 14 de novembro, deverão ser apresentadas no site da Fundação EDP.

Inês Grosso, curadora do MAAT, Sara Antónia Matos e João Silvério, curadores e críticos de arte, compõem o júri de seleção da 13.ª edição. É a estes que caberá “a escolha de seis a nove candidatos que terão a oportunidade de participar numa exposição coletiva no MAAT, a realizar em 2019”. Quanto ao vencedor, será determinado por um júri internacional ainda a designar.

No valor de 20 mil euros, o prémio bienal destina-se “a apoiar a continuação do estudo ou do trabalho de criação e investigação do artista vencedor”. Instituído em 2000, já premiou nomes como Joana Vasconcelos, Leonor Antunes, Vasco Araújo, Carlos Bunga, André Romão, Gabriel Abrantes, Priscila Fernandes ou Mariana Silva.

Podem candidatar-se portugueses — quer residam ou não em território nacional — e artistas estrangeiros a residir em Portugal. Não há limite de idade.