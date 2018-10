Manuela Moura Guedes apresenta “A Procuradora” esta segunda-feira. Mas este ano também fez cinema (e até já há data de estreia)

Já foi locutora de continuidade, cantora (gravou um álbum com os GNR), apresentadora, deputada independente do CDS, pivot de informação e comentadora de programa televisivo (“Barca do Inferno”, que acabou por abandonar em direto), mas este ano a carreira de Manuela Moura Guedes voltou a renovar-se. Estreou-se na longa-metragem “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e agora chegou o tempo de regressar à informação. Tudo antes de a película entrar no cartaz das salas nacionais.

Se para a sua personagem em “Diamantino” Manuela Moura Guedes assume ter-se inspirado na popular apresentadora americana Oprah Winfrey — na película é uma grande entrevistadora que segue os passos do maior futebolista do mundo, Diamantino —, agora é a vez de dar voz a si própria na SIC. “A Procuradora” é a nova aposta da estação e estreia-se esta segunda-feira no Jornal da Noite. Fará parte do principal bloco noticioso da SIC todas as segundas-feiras.

Duas nomeações em Cannes

Mas que filme é este? "Diamantino" foi produzido ao longo de cinco anos e é a primeira longa-metragem da dupla Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Há muito que estes dois realizadores, ambos de 34 anos, assinam obras em conjunto. Os seus filmes focam problemas sociais, entre casos de impotência social e relações incestas entre irmãos que são soldados voluntários.

Desta vez, a mais recente produção da dupla Abrantes-Schmidt coloca o tal melhor futebolista do mundo numa crise existencial. A longa-metragem é uma metáfora para a estética dos dias atuais. Carloto Cotta define a personagem principal como "génio e bobo", "besta e bestial" e "divinizado e explorado ao mesmo tempo".

Além de Carloto Cotta e Manuela Moura Guedes, esta obra conta também no elenco com Anabela Moreira e Filipe Vargas, entre outros. Durante a realização da longa-metragem, Gabriel nunca pensou na possibilidade de um dia levar este seu filme a Cannes, mas foi surpreendido logo com duas nomeações na 57.ª Semana da Crítica: "Melhor Longa-Metragem" e "Queer Palm", este último um prémio que selecciona as melhores produções LGBT.

O filme foi apresentado no Festival Queer Lisboa no mês passado e estreia-se nas salas portuguesas a 15 de Novembro.