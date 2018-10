Morreu a soprano espanhola Montserrat Caballé

A soprano espanhola Montserrat Caballé morreu na madrugada deste sábado, aos 85 anos, em Barcelona. A cantora, que há anos sofria com vários problemas de saúde, estava internada desde meados de setembro devido a problemas na vesícula biliar.

O funeral está marcado para segunda-feira.

Montserrat Caballé, nascida em 1933, era considerada uma das maiores sopranos do século XX e fez milhares de atuações, recebendo inúmeros prémios internacionais.. Fez a estreia em palco em 1953, numa cerimónia de final de curso e, de acordo com a imprensa espanhola, nos 50 anos seguintes interpretou mais de 80 personagens. O seu primeiro grande sucesso chegou em 1965, no Carnegie Hall, em Nova Iorque.

No entanto, o momento mais mediático da sua carreira surgiu em 1992, quando interpretou com Freddie Mercury, o vocalista dos Queen, a canção que viria a ser o hino dos Jogos Olímpicos desse ano em Barcelona. A música nunca foi cantada ao vivo pelos dois intérpretes, devido à morte de Freddie Mercury.