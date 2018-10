Serralves sem Joana Vasconcelos

A artista portuguesa ainda não assinou qualquer contrato com o museu do Porto e nem o pode fazer sozinha. A exposição “I’m Your Mirror”, aberta ao público em Bilbao, só poderá seguir para Serralves se houver um acordo contratual entre a Fundação Guggenheim e a Fundação liderada por Ana Pinho.

A exposição já tinha sido anunciada pela instituição portuguesa e criou séria polémica à volta do curador que a levaria por diante, sendo até apontada como uma das causas da demissão do ex-diretor artístico João Ribas, na semana passada.

O Expresso falou com a instituição espanhola que confirmou a não existência de contratos, apesar de já terem existido conversas com Serralves. No Porto, sem programação definida e assegurada, o Museu de Arte Contemporânea prepara-se para ficar de portas abertas, mas sem nada lá dentro. A solução poderá recair sobre a utilização de peças da coleção.