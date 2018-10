Este é o Instagram ideal para os amantes de cinema

A frase de Alfred Hitchcock dá o mote para o que aqui está em causa. “To make a great film you need three things – the script, the script & the script”, lê-se na abertura do Instagram Script to Screen, e esta é a frase-bandeira de uma conta que pode tornar-se um vício para os amantes da sétima arte.

Ao cruzarem pequenos excertos das longas-metragens com os respetivos guiões, os criadores do Script to Screen dão uma nova função aos vídeos da plataforma Instagram e trazem o cinema para o mundo das redes sociais. De clássicos como o “Psycho” de Hitchcock a propostas mais recentes — como o premiado “Eu, Tonya” protagonizado por Margot Robbie —, não faltam películas para (re)ver.

Criado em setembro do último ano, o Script to Screen conta já com mais de duas centenas de publicações e 166 mil seguidores.