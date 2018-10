Nuno Artur Silva apresenta “O Gosto dos Outros” na Gulbenkian

A primeira edição de "O Gosto dos Outros" encerra com um concerto especial de Mário Laginha, nesta ocasião acompanhado por Bernardo Moreira, Mário Delgado e Mayra Andrade, que interprtetarão Dez Canções Que Nos Salvam a Vida. Este final, obviamente especial, de um festival de debates é também o remate de um dia de sessões em que se discutirão os melhores disto ou daquilo, no intuito de saber o que nos inspira, o que nos provoca e o que nos leva a partilhar "isso" com os outros.

Para moderar os debates estão convocados nomes como Nuno Galopim (colaborador da Revista do Expresso), Anabela Mota Ribeiro, Aurélio Gomes, Filomena Cautela ou Paula Moura Pinheiro entre outros. Por seu lado, para discutir estão já confirmados António Feijó, Capicua, António Pinto Ribeiro, Pedro Mexia, Kalaf, Rui Zink, Gisela João ou Eduardo Souto de Moura. A curadoria deste evento é de Nuno Artur Silva, antigo administrador de conteúdos da RTP, que adianta à Vida Extra ser esta "uma colecção de listas de gostos apresentados, defendidos e debatidos por inúmeras personalidades muito diferentes das artes e cultura, para inspiração, provocação e discussão do nosso próprio gosto: os livros - os poemas, os romances; os filmes, as séries; as obras de arte, as fotografias; as músicas, as canções. E o que mais se verá."

"O Gosto dos Outros" acontecerá ao longo da tarde do dia 3 de novembro, em vários espaço da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nos quais o público é convidado a entrar para assistir às conversas moderadas por anfitriões e animadas por convidados vários. Entre os temas a debate, que partem impreterivelmente de listas de Dez, são conhecidos alguns como As 10 melhores Músicas Para Dançar, Os 10 Acontecimentos Culturais Portugueses Mais Relevantes Do Século XXI, Os 10 Melhores Poemas Que Ninguém Conhece ou As 10 Cenas Mais Extraordinárias Do Cinema De Sempre.

O evento termina, já de noite, com o concerto especial de Mário Laginha.