Depois de “Narcos”, Pêpê Rapazote regressa esta quarta à Netflix em “Operação Final”

Foi o próprio Pêpê Rapazote a anunciar ao Expresso a sua participação em “Operação Final”, aquando da sua última entrevista ao semanário, e o resultado pode ser conhecido esta quarta-feira. O novo filme da Metro Goldwyn Mayer, onde interpreta Carlos Fulder — o capitão das SS alemãs que ajudou Adolf Eichmann a fugir para a Argentina — tem estreia internacional fora de sala e é no Netflix que poderá ser visto.

“Conhecem a Operação Odessa?” perguntou ao Expresso, lembrando depois que se tratou “da operação dos serviços secretos americanos, que desconfiavam que havia uma rede de exportação de nazis e fascistas a seguir à II Guerra Mundial para muitos países, Brasil, Síria, e, principalmente, Argentina, onde já existia uma grande comunidade alemã”.

Ciente de que já existem muitos filmes feitos sobre esta operação, Rapazote garantiu depois que não houve até à data “nenhum com esta produção gigantesca”, cujo trailer (acima) já está disponível. E dá o exemplo da participação de Kingsley. “Ben Kingsley será Adolf Eichmann, o capitão das SS que tratava da logística toda para a Solução Final, depois de, no início da guerra, se ter ocupado do exílio dos judeus. Encheu comboios, fez de tudo. Foi um dos grandes que, tendo supervisionado os campos de concentração.”

Sobre Carlos Fulder, contou que “caiu em desgraça junto das SS, pois acabou por roubá-las, sem imaginação para fazer outro tipo de negócio qualquer dos tantos que se fizeram dentro das SS.” Tratava-se afinal de “um espertalhão que acabou por ser expulso mas que acabou também por se reunir com o governo argentino em Madrid, que o convidou para trabalhar para eles”.

